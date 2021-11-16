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Общество16 ноября 2021 17:20

16 аппаратов УЗИ экспертного класса получили медорганизации Нижегородской области

Около 170 млн рублей выделено на эти цели из областного бюджета
Екатерина КУРГУЗОВА

16 аппаратов УЗИ экспертного класса закупили для медорганизаций Нижегородской области. На эти цели из областного бюджета выделено около 170 млн рублей. Об этом сообщает губернатор Глеб Никитин.

Благодаря закупке современное оборудование для межрайонных перинатальных центров, повысится доступность скрининговых исследований плода на разных сроках беременности для жительниц Нижегородской области.

- Масштабные закупки оборудования проводятся также в рамках национального проекта «Здравоохранение» и программы модернизации первичного звена, которые реализуются по инициативе президента России Владимира Путина. Все это позволяет значительно улучшить качество и доступность медицинской помощи, - уточнил губернатор Нижегородской области.

Так, новое оборудование поступит в Борскую, Семеновскую, Уренскую, Шахунскую, Сергачскую, Лысковскую, Кстовскую, Павловскую, Выксунскую, Городецкую центральные районные больницы. Также его получит Арзамасский роддом, роддом №1 Нижнего Новгорода, женская консультация №5 г. Нижнего Новгорода, Центр планирования семьи и репродукции, городская клиническая больница №40 и Дзержинский перинатальный центр.

- Теперь в профильных отделениях наших больниц и в перинатальных центрах по показаниям будет проводиться антенатальная диагностика пороков развития плода внутриутробно, еще до рождения, на экспертном уровне, - сообщила начальник отдела детства и родовспоможения министерства здравоохранения Нижегородской области Марина Семерикова.