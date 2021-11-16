140 опор наружного освещения заменили к 800-летию Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба Городской Думы г. Нижнего Новгорода.

Депутаты городской Думы Нижнего Новгорода на заседании постоянной комиссии по экономике, промышленности и предпринимательству ознакомились с результатами финансово-хозяйственной деятельности МП «Инженерные сети» за 2020-2021 годы во вторник, 15 ноября 2021 года.

По словам директора муниципального предприятия Алексея Васильева, по итогам 2020 года чистая прибыль «Инженерных сетей» составила почти 17 млн рублей. Предположительно, в 2021 году они получат 4 млн рублей.

- Это ремонт воздушно-кабельных линий протяженностью почти 50 км, замена 140 опор наружного освещения, – уточнил директор муниципального предприятия.

Также в рамках энергосервисного контракта заменили 58 899 уличных светильников и 925 шкафов управления наружным освещением. Помимо этого, установили 19 753 светильника с управляемыми контроллерами.

Кроме того, в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» выполнили работы на 31 общественных пространствах. Там заменили 1307 торшерных стоек и 1376 светильников.

На 72 улицах в исторической части города прошли работы в рамках проекта «Чистое небо»: установили 736 стоек наружного освещения, смонтировали и заменили с воздушно-кабельных линий 26,3 км. Общая стоимость их составила 128,8 млн рублей.

Также реализовали проект по архитектурно-художественной подсветке Канавинского моста, пешеходных мостов через Зеленский и Похвалинский съезды и памятников.

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