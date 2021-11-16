Нижегородцы пожаловались на большие очереди в МФЦ Автозаводского района Фото: группа Вконтакте «Нижний Новгород |БЕЗ ЦЕНЗУРЫ|»

Нижегородцы пожаловались на большие очереди в МФЦ Автозаводского района. Соответствующим видео поделились очевидцы в группе Вконтакте «Нижний Новгород |БЕЗ ЦЕНЗУРЫ|».

- Вот такие очереди у МФЦ на Краснодонцев. Люди на холоде стоят по несколько часов, надеясь на удачу. Вход осуществляется без понятия как. А потом удивляемся почему все болеют. Неужели всех все устраивает?, - гласит подпись под постом в группе.

На видео видно, что на улице у МФЦ действительно стоит много людей, а очередь тянется на несколько метров. В комментариях же нижегородцы высказались неоднозначно – некоторые подписчики подтвердили данную информацию, а кто-то, напротив, опроверг.

- В этом МФЦ постояно так! Бардак еще тот.А ещё там документы теряют- у нас потеряли разрешение из РОНО на продажу квартиры, чуть сделка не сорвалась. Не буду рассказывать как мы эту справку нашли!, - комментирует одна из жительниц Нижнего Новгорода.

- Там всегда так, - подтверждает нижегородец.

- Это очередь ждёт открытия МФЦ. Хотя бы раз были там?, - отвечает им другой пользователь соцсети.

- А зачем стоят то? Записаться на время никак?, - также задает вопросы житель Нижнего Новгорода.

«Комсомолка» направит запрос в администрацию Нижнего Новгорода, чтобы узнать, всегда ли такие огромные очереди на входе в МФЦ Автозаводского района.

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