Старую поликлинику в Канавинском районе снесут за 8,5 млн рублей. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Согласно опубликованной информации, заброшенное старое здание, по адресу улица Советская, 23/2, построили в 1917 году - раньше там находилась поликлиника №4 и травмпункт. Заказчиком работ стал департамент экономического развития администрации Нижнего Новгорода, подрядчика же предстоит еще выбрать на аукционе 18 ноября.

В размещенной документации уточняется, что в течение 20 дней с момента подписания договора подрядная организация должна снести здание старой поликлиники, нежилое здание рядом, гараж и лабораторию. Работы оплатят из городского бюджета на 2021 год.

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