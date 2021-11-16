Депутаты обсудили формирование земельных участков под строительство социальной инфраструктуры Нижнего Новгорода

Постоянная комиссия городской Думы по развитию города, строительству и архитектуре на заседании 16 ноября 2021 года предложила проанализировать возможность использования под строительство социальных объектов территории, которые будут освобождены за счет переселения граждан из аварийного жилья.

Заместитель директора департамента градостроительного развития и архитектуры администрации города Александр Корнилов рассказал депутатам о проводимой работе по формированию земельных участков под строительство объектов социальной инфраструктуры в Нижнем Новгороде.

Он отметил, что подготовка документации по планировке территории городских округов относится к компетенции правительства Нижегородской области. В период 2019-2021 годов администрацией города были направлены обращения в министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области о необходимости разработки документаций по планировке территорий с целью строительства объектов, предусмотренных в Программе комплексного развития социальной инфраструктуры Нижнего Новгорода. В частности, здания школы в поселке Березовая Пойма, объектов социального назначения в поселке Доскино, детского сада на Малой Ямской улице, школы на улице Есенина, школы №167 на Электровозной улице, школы №118 на Народной улице, школы на Вязниковской улице и школы на улице Даргомыжского.

В свою очередь профильным департаментом администрации города в рамках своих полномочий были подобраны около 20 территорий для реализации проектов строительства школ в рамках концессионных соглашений. В 2021 году по запросу концессионера департаментом была актуализирована градостроительная информация по 13 земельным участкам под размещение детских общеобразовательных учреждений.

Заместитель главы администрации города Леонид Стрельцов подчеркнул, что в итоге во вторую волну отбора были отправлены заявки по четырем объектам.

Присутствовавший на заседании комиссии председатель комитета по градостроительному развитию, имущественным и земельным отношениям Законодательного собрания Нижегородской области Василий Суханов отметил, что в проекте областного бюджета на 2022 год заложены «беспрецедентные» средства на расселение граждан из аварийного жилья, и рекомендовал профильному департаменту проанализировать возможность использования данных территорий для формирования или увеличения земельных участков под развитие социальной инфраструктуры города.

«Через какое-то время мы снова рассмотрим вопрос о проведенной работе по анализу территорий Нижнего Новгорода с целью дальнейшего формирования земельных участков под строительство социальных объектов, в том числе за счет вновь освободившейся территории в связи с расселением аварийного фонда», – подвел итог обсуждения председатель постоянной комиссии Михаил Иванов.