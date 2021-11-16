Компания «Старт-Строй» оспорит в Верховном суде изъятие земель у нижегородского ЖК «Аквамарин»

Компания-застройщик «Старт-Строй» намерена обжаловать в Верховном суде решение об изъятии пяти земельных участков у жилого комплекса «Аквамарин» в Нижнем Новгороде, сообщает «КоммерсантЪ».

Ранее участки на улице Деревообделочной были изъяты в федеральную собственность из-за размещенного там подземного бомбоубежища. Также выяснилось, что застройщик ликвидировал это бомбоубежище при строительстве ЖК, но земли все равно изъяли. Таким образом, компания лишилась более 14 тысяч квадратных метров земель, где могли быть построены новые объекты. Сначала предполагалось, что там будут крытые парковочные места для местных жителей, а затем было предложено построить медицинский центр.

Как выяснилось, все прошедшие разбирательства со «Старт-Строем» инициировала прокуратура. Цепочку сделок о продаже земель признали неправомерной. Однако, компания решила продолжать отстаивать права на участки.

- Данная территория была в нашем земельном банке, и мы работаем над тем, чтобы капитализация компании не снижалась. Даже если сегодня на спорных участках у нас нет проектов, это не значит, что завтра они не появятся, - рассказали в «Старт-Строе».