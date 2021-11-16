Депутаты рекомендовали продолжить обследование состояния сетей инженерной инфраструктуры школ и детских садов Нижнего Новгорода

Постоянная комиссия городской Думы по развитию города, строительству и архитектуре на заседании 16 ноября 2021 года рекомендовала администрации города продолжить обследование состояния сетей инженерной инфраструктуры образовательных учреждений Нижнего Новгорода для составления плана ремонтных работ.

Напомним, по инициативе заместителя председателя постоянной комиссии Николая Чернышова реализация пилотного проекта по обследованию внутренних коммуникаций школ и детских садов началась с Приокского района.

Как сообщила заместитель директора департамента образования администрации города Марина Гладышева, совместно с МКУ «Главное управление капитального строительства города Нижнего Новгорода» было проведено комиссионное обследование школ № 11, 48, 135 и 140. По его итогам определена ориентировочная стоимость проектно-сметной документации на ремонт инженерных систем (системы холодного водоснабжения, системы водоотведения, системы верхнего разлива, системы центрального отопления, устройство системы горячего водоснабжения, замена электрической проводки, замена автоматической пожарной сигнализации) и выполнения работ. Так, разработка ПСД оценена в 5,4 млн рублей, сами работы – в 103,5 млн рублей.

Николай Чернышов предложил продолжить работу по обследованию и плановому ремонту внутренних коммуникаций школ и детских садов, которые находятся в самом удручающем состоянии.

«Изначально этот пилотный проект подразумевал, что в итоге мы получим план действий, по которому будем поэтапно ремонтировать объекты. В дальнейшем это снизит наши затраты на содержание и проведение ремонтов инженерных сетей. Мы планировали провести работы по всему Приокскому району для начала, а затем распространить эту практику на весь город. Пока мы обследовали только четыре школы, без дошкольных учреждений, – прокомментировал депутат. – Мы можем сейчас обсчитать, что нам нужно в городе отремонтировать, выкатить громадную сумму и благополучно про нее забыть, поскольку у нас ее нет. Но задача – выявить проблемные участки и их планово ремонтировать».

Председатель постоянной комиссии Михаил Иванов предложил конкретизировать представленную по четырем школам информацию в части раскладки по видам инженерных сетей с указанием износа каждой. «В таком случае, где выше износ, тем больше актуальность и срочность данных работ», – отметил он, предложив продолжить реализацию проекта в рабочем порядке и обсудить результаты на одном из следующих заседаний постоянной комиссии.

Заместитель главы администрации города Леонид Стрельцов добавил, что комплексное проектирование по всем видам работ необходимо для участия в государственных программах. «Я за то, чтобы продолжить работу по обследованию и менять отдельные узлы за собственный счет, но и комплексно проектировать капитальный ремонт систем жизнеобеспечения образовательных организаций, дабы с качественной документацией заходить в любые существующие программы», – заявил он.