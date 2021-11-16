Школьницы из Дзержинска победили в конкурсе «Большая перемена»

В Международном детском центре «Артек» в Крыму завершился финал второго сезона конкурса «Большая перемена» для школьников 9-11 классов. Среди 600 победителей со всей России есть и представители Дзержинска – ученица 10 класса школы № 27 Алина Русакова и ученица 11 класса школы № 22 с углубленным изучением французского языка Вероника Павинская.

В качестве награды за победу в конкурсе старшеклассники получили по 1 миллиону рублей, а ученики 9-10 классов - по 200 тысяч рублей, которые они смогут направить на образование и саморазвитие.

«"Большая перемена" за эти два года перестала быть просто конкурсом: это уже целое движение, объединяющее школьников и их родителей со всей России. И думаю, дзержинцев можно назвать одними из самых активных его представителей. И в прошлом, и в этом году наши ребята отлично себя проявили на всех этапах и стали призерами и победителями. Куда бы они ни пошли потом учиться, какую бы профессию ни выбрали в дальнейшем, этот опыт останется с ними навсегда. Поздравляю с победой Алину и Веронику и благодарю их родителей и педагогов за терпение и те усилия, которые они прикладывают ежедневно», - сказал глава города Дзержинска Иван Носков.

Алина Русакова участвует в «Большой перемене» уже второй раз. Помимо учебы в школе, она занимается шахматами, музыкой, рисованием, волейболом и входит в волонтерскую организацию, созданную при Эколого-биологическом центре в Дзержинске. И в 2020-м году, и сейчас Алина получила почетное звание победителя.

«Во время финала нас случайным образом распределили на команды, и каждой из них досталась своя тема. Мы занимались темой, которая называлась «Среда обитания», пытались вместе на протяжении шести часов придумать проект, направленный на улучшение окружающей среды, а потом его защищали. Так как я давно занимаюсь в Эколого-биологическом центре, мне эта тема оказалась очень близка. Наверное, поэтому все получилось, - поделилась Алина. – «Большая перемена» – это не просто конкурс, а целый праздник, который для нас устраивают вот уже второй год. И я обязательно вернусь в «Артек» уже в 11 классе!»

Алина и Вероника вошли в число 22 победителей конкурса «Большая перемена» из Нижегородской области. Напомним, в 2021 году конкурс проходил по 12 направлениям: наука и технологии, искусство и творчество, журналистика и новые медиа, волонтерство, историческая память, здоровый образ жизни, экология, урбанистика, путешествия и туризм, развитие образовательных технологий, молодежное предпринимательство, государственная оборона и безопасность.