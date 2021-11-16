Основные дороги Нижнего Новгорода намерены обрабатывать от гололеда реагентом

Основные дороги Нижнего Новгорода планируется обрабатывать без использования песко-соляной смеси. Такое заявление сделал руководитель нижегородского дептранса Виталий Ковалев на заседании городской Думы 16 ноября.

- В последнее время меняется подход к использованию противогололедных материалов на территории Нижнего Новгорода для борьбы с зимней скользкостью. Ведется планомерная работа по снижению объемов использования песко-соляной смеси и внедрению более чистых противогололедных материалов, которые не содержат песка. С этого года на основных автомобильных дорогах категорий А и В будут использоваться противогололедные материалы без применения песка, - сказал он.

Ковалев также заметил, что песко-соляная смесь тоже закуплена, но ее будут использовать только при очень низких температурах для улучшения сцепления с дорогой. В целом же, использование песка является менее экологичной альтернативой реагенту, поэтому по возможности от этого будут стремиться отказаться.

Важно заметить, что в этом году соотношение по наличию противогололедных материалов сдвинулось. Закуплено 20 тысяч тонн реагента и 70 тысяч тонн песко-соляной смеси. При этом в сезоне 2020-2021 использовано 10 тысяч тонн реагента и 127 тысяч тонн песко-соляной смеси.