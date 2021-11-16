Горячая линия об итогах проведения спортивных мероприятий пройдет в Нижнем Новгороде 17 ноября

Горячая линия, посвященная состоянию ливневой канализации в Нижнем Новгороде, состоится в среду, 17 ноября. Департамент физической культуры и спорта администрации Нижнего Новгорода выделил два часа на прием звонков от нижегородцев.

Так, темой горячей линии станет: «Итоги проведения физкультурных и спортивных мероприятий в городе Нижнем Новгороде в 2021 году и задачи на 2022 год».

Интересующие вопросы по данной теме будут принимать с 16:00 до 18:00 по телефону: 434-12-79.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!