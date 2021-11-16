Горячая линия об итогах проведения спортивных мероприятий пройдет в Нижнем Новгороде 17 ноября

Горячая линия, посвященная состоянию ливневой канализации в Нижнем Новгороде, состоится в среду, 17 ноября. Департамент физической культуры и спорта администрации Нижнего Новгорода выделил два часа на прием звонков от нижегородцев.
Так, темой горячей линии станет: «Итоги проведения физкультурных и спортивных мероприятий в городе Нижнем Новгороде в 2021 году и задачи на 2022 год».
Интересующие вопросы по данной теме будут принимать с 16:00 до 18:00 по телефону: 434-12-79.
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