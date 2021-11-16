«Безоговорочный победитель»: счет #АКЦИОННЫЙ возглавил рейтинг Банки.ру

Счет #Акционный от Росбанка признан лидером регулярного рейтинга накопительных счетов, составленного порталом «Банки.ру».

Сегодня ставки по накопительным счетам выше, чем по обычным вкладам. Их главное достоинство в том, что деньги можно не только постоянно вносить, но и в любой момент забрать без потери процентов.

«Банки.ру» составили рейтинг лучших предложений ноября, «совмещающих высокую ставку с наиболее простыми требованиями получения дохода». И лидером этого рейтинга признан счет #Акционный от Росбанка.

За счет специального предложения с 25 октября по 31 декабря 2021 года клиенты Росбанка, открывшие счет #Акционный, смогут принять участие в акции «Расти до десяти!», в рамках которой к основным 7,5% годовых, начисляемых на остаток по счету, можно будет получить дополнительные 2,5% при выполнении ряда условий, что в итоге даст доходность 10% годовых на остаток.

«Росбанк одним из первых на рынке начал реагировать на курс повышения ключевой ставки, взятый регулятором. Мы смогли оперативно сформировать привлекательное предложение для клиентов, которое позволит не только сберечь, но и приумножить свои средства к Новому году – празднику, в который сбываются мечты», – отметил заместитель директора по розничному бизнесу Росбанка Максим Лукьянович.

Подробнее о счете #Акционный и акции «Расти до десяти!».

Сберегательный счет #Акционный может быть открыт в подразделениях банка или через мобильное приложение РОСБАНК Онлайн физическому лицу, который стал клиентом банка в течение последних 60 (шестидесяти) дней на дату обращения за открытием сберегательного счета #Акционный, или клиенту, получившему специальное предложение от банка. Процентные ставки начисляются на среднемесячный остаток. Максимальная допустимая сумма на сберегательном счете #Акционный 10 000 000 рублей. Максимальное количество сберегательных счетов #Акционный у одного Клиента — не более 1 (одного). Процентная ставка по сберегательному счету #Акционный 7,5% действует в период с 08.10.2021 по 31.03.2022 (включительно). Дополнительные 2,5% в рамках акции «Расти до 10%» в период с 25.10.2021 по 31.12.2021 к основной ставке начисляются на сумму до 1 млн. руб. при размещении и поддержании остатка на счету, а так же совершении транзакций по карте на общую сумму не менее 10000 Р до конца 2021г. Подробнее об организаторе Акции, правилах ее проведения, а также о сроках и порядке начисления бонусов можно ознакомиться на сайте. С 01.04.2022 процентные ставки по сберегательному счету #Акционный устанавливаются в соответствии с процентными ставками по продукту «Сберегательный счет», объявленными на сайте и в подразделениях сети Банка по состоянию на соответствующую дату (начиная с 01.04.2022) в отношении ПБУ, в рамках которого будет обслуживаться Клиент. Условия действительны на 25.10.2021 г.

РОСБАНК

Росбанк – универсальный банк в составе международной финансовой группы Societe Generale. Стратегия Группы нацелена на повышение качества обслуживания клиентов и выход на лидерские позиции в области инноваций, обеспечение роста за счет развития бизнеса, усиление взаимодействия между подразделениями и достижение устойчивой доходности.

Росбанк обслуживает порядка 5 млн клиентов более чем в 60 регионах России. Сеть банка насчитывает более 250 отделений и более 37 тыс. банкоматов партнерской сети, включая порядка 1500 собственных. Росбанк включен Банком России в перечень 12 системно значимых кредитных организаций.

Банку присвоены наивысшие кредитные рейтинги национальных агентств АКРА на уровне AAA (RU) и Эксперт РА на уровне ruААА. Росбанк также имеет кредитные рейтинги международных рейтинговых агентств Fitch Ratings (BBB) и Moody’s Investors Service (Baa3). Банк включен в ТОП-3 надежных российских банков по версии журнала Forbes в 2021 году. Росбанк входит в топ-10 крупнейших российских банков по версии журнала The Banker. Росбанк L’Hermitage Private Banking — победитель премии SPEAR’s Russia Wealth Management Awards 2020 в номинации «Лучший иностранный банк на территории Российской Федерации». Депозитарий Росбанка стал лучшим в номинациях «Качество обслуживания клиентов» и «Лидер рынка» среди всех стран Европы с развивающейся экономикой по версии Global Custodian. Росбанк признан лучшим транзакционным банком Восточной Европы для финансовых институтов по версии журнала EMEA Finance.

Более подробная информация — на сайте www.rosbank.ru

Societe Generale

Societe Generale – одна из крупнейших финансовых групп в Европе. Группа придерживается диверсифицированной универсальной банковской модели, позволяющей сочетать финансовый потенциал и заслуженный авторитет эксперта в области инноваций со стратегией устойчивого роста. Группа стремится быть надежным партнером для своих клиентов, способствовать позитивным изменениям в обществе и экономике.

Играя важную роль в реальной экономике на протяжении 150 лет, группа Societe Generale объединяет более 133 тысяч сотрудников в 61 стране, ежедневно обслуживает 30 миллионов частных клиентов, компаний и институциональных инвесторов по всему миру, предлагая широкий выбор консультационных услуг и индивидуальных финансовых решений. Бизнес Группы состоит из трех основных взаимосвязанных направлений:

Розничные банковские услуги во Франции в банках Societe Generale, Credit du Nord и Boursorama. Каждый банк предлагает полный спектр финансовых услуг, используя множество современных каналов взаимодействия с клиентами на высоко технологичном уровне;

Международное розничное банковское обслуживание, страхование и финансовые услуги корпоративным клиентам, включая сети в Африке, России, Центральной и Восточной Европе и компании, оказывающие специализированные финансовые услуги, — лидеры на рынках присутствия;

Глобальные банковские и инвестиционные решения. Группа предлагает признанный качественный уровень экспертизы, выход на ключевые мировые финансовые центры и комплексные решения.

Societe Generale присвоены основные индексы социально ответственного инвестирования: DJSI (Общемировой и европейский), FTSE4Good (Общемировой и европейский), Euronext Vigeo (Общемировой, Европейский и страны еврозоны), 4 ведущих индекса устойчивого развития STOXX ESG и индекс MSCI Low Carbon Leaders.

В России группа Societe Generale представлена Росбанком, ALD Automotive, «Росбанк Страхование».

С более подробной информацией о Группе можно ознакомиться на веб-сайте www.societegenerale.com или подписавшись на аккаунт в твиттере @societegenerale.