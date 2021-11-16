В Краснобаковской ЦРБ объяснили правила транспортировки пациентов в рентген-кабинет

Ходить по лестницам с помощью костылей удается не всем. Фото: Нижний Новгород |БЕЗ ЦЕНЗУРЫ|

Настоящий резонанс разгорелся в соцсетях из-за фотографий, на которых пожилая пациентка с переломом на четвереньках поднимается в рентген-кабинет в центральной больнице в Красных Баках. По словам местных жителей, такое безобразие творится не первый год и уже многие попадали в подобную ситуацию

- Лифт похоже только на бумаге, для отчёта. Сколько раз была в больнице, на лифте висит замок. Для чего он сделан вообще не понятно, - написали в паблике «Нижний Новгород |БЕЗ ЦЕНЗУРЫ|».

Оказалось, что в Краснобаковской ЦРБ в 2019 году действительно установили специальные лифты, необходимые для удобства транспортировки пациентов с тяжелыми травмами.

- В рентгеновский кабинет второго этажа здания доставляют на каталках в сопровождении сотрудников больницы, - уточнили в администрации медучреждения. - При незначительных повреждениях пациенты могут подняться самостоятельно.

Тем временем потоки пациентов распределяют сотрудники хирургического кабинета, а лифт работает без каких-либо ограничений.

Если же пациенты столкнулись с какой-либо трудностью, то их просят обращаться за помощью к дежурному регистратору, врачу хирургического кабинета, или к заведующему поликлиникой.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!