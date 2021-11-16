Концертный зал и галерею создадут в пакгаузах на нижегородской Стрелке до конца года

Работы по созданию концертного зала и галерейного пространства в пакгаузах завершатся в Нижнем Новгороде до конца текущего года, сообщает пресс-служба регионального правительства.

По информации «Центра800», внутри пакгаузов уже практически собраны некапитальные павильоны – завершается монтаж кровли. Кроме того, подведены наружные коммуникации. Выполняются внутренние работы по устройству стен, перегородок, лестничных маршей и перекрытий, полов. В скором времени будут вестись работы по прокладке внутренних коммуникаций, а также отделочные работы. Регулярно на объекте трудятся 27 человек.

- Концертный зал предполагается использовать как универсальную площадку для проведения культурно-массовых мероприятий. Он будет оснащен театрально-технологическим комплексом оборудования, включающим в себя системы сценического освещения, аудио- и проекционное оборудование. Оснащение галерейного павильона будет соответствовать высочайшим стандартам, предъявляемым к музейным пространствам для проведения выставок различного уровня, - рассказал зампред регионального правительства, глава нижегородского минкульта Олег Беркович.

Отмечается, что стоимость работ составляет 659 млн рублей. Проект приспособления пакгаузов реализуется в рамках программы «Символы 800».