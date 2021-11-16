Герман Карачевский избран председателем комиссии городской Думы по экологии

Герман Карачевский избран председателем постоянной комиссии городской Думы Нижнего Новгорода по экологии. Такое решение было принято членами профильной комиссии на заседании 16 ноября 2021 года.

Кандидатура Германа Карачевского была поддержана присутствовавшим на заседании комиссии председателем комитета по экологии и природопользованию Законодательного Собрания Нижегородской области Владиславом Атмаховым.

Герман Карачевский, за кандидатуру которого проголосовали все присутствовавшие на заседании члены комиссии по экологии, поблагодарил за оказанное доверие.

Председатель городской Думы Олег Лавричев попросил Германа Карачевского и Владислава Атмахова на городском и региональном уровнях уделить внимание вопросам вывоза мусора с территории Нижнего Новгорода.

Напомним, пост председателя постоянной комиссии по экологии освободился после досрочного сложения полномочий депутата городской Думы Татьяной Гриневич в связи с избранием депутатом Законодательного Собрания Нижегородской области.