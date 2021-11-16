20 тысяч рублей переплаты за электричество вернули жителям дома в городе Бор

Более 20 тысяч рублей переплаты за холодную воду вернули жителю Володарского района в Нижегородской области. Нарушения в начислении платы за коммунальную услугу обнаружили в ходе проверки сотрудники Госжилинспекции. Такой информацией поделились в региональном правительстве.

Перерасчёта смогли добиться жители многоквартирного дома №79 по улице Октябрьской в г. Бор. В очередной раз получив огромные суммы за коммунальную услугу по электроснабжению, они обратились за помощью в ГЖИ с вопросом правомерности начисления оплаты за свет.

- В ходе проверки было выявлено нарушение норм действующего законодательства. 215,3 квадратных метра нежилого помещения - подвала - не учитывались в расчете платы за содержание общего имущества по электроэнергии. Это привело к неверному начислению платы за ОДН жителям многоквартирного дома. По итогам проверки в адрес ООО УК «Континент» было выдано предписание об устранении нарушения, - рассказала начальник отдела контроля начисления платы за жилищно-коммунальные услуги Госжилинспекции Алена Новикова.

Таким образом, собственникам выполнили перерасчет начислений за коммунальные услуги по электроснабжению и возвратили плату в размере 20 338 рублей.