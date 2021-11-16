Бюджет Дзержинска вынесен на рассмотрение депутатов городской Думы

15 ноября глава города Дзержинска Иван Носков вынес на рассмотрение городской Думы бюджет города на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов. Этот финансовый документ определит будущее города на ближайшие годы, основные источники доходов и статьи расходов.

Бюджет сформирован бездефицитный, как и бюджет на 2021 год. «Уже не первый год мы составляем бюджет, в котором доходы и расходы сбалансированы, - отметил глава города Дзержинска Иван Носков. – Это принципиальная позиция администрации, поскольку именно такая бюджетная политика позволяет нам планомерно выполнять все текущие задачи, а кроме того, гасить муниципальный долг и выделять финансирование на развитие Дзержинска, реализацию национальных проектов. При этом все социально значимые статьи защищены, и бюджет следующего года вновь можно назвать социально ориентированным».

Доходы и расходы городского бюджета на 2022 год спрогнозированы в объеме 7,1 млрд рублей, на 2023 год – 6,5 млрд рублей, на 2024 год – 6,6 млрд рублей. Таким образом, рост доходной части бюджета на 2022 год по сравнению с текущим годом составил 23,1 % или 1 342,6 млн рублей. Это стало возможным благодаря поддержке правительства Нижегородской области.

Налоговые и неналоговые доходы в 2022 году составили 2,8 млрд рублей. Относительно 2021 года зафиксирован существенный рост собственных доходов – 361,2 млн рублей или 14,6%. Львиная доля доходов – 69,7% или 5 млрд рублей – будет направлена на финансирование отраслей социальной сферы. Это на 23,9% больше, чем в текущем году.

Долговая политика администрации города направлена на снижение доли муниципального долга относительно собственных доходов. Так, к концу 2022 года ее значение сократится с 80,9% до 69,0%.

«Проект бюджета составлен грамотно, - прокомментировала председатель городской Думы Виктория Николаева. - Как и в текущем году, администрация города предлагает сохранить бездефицитный бюджет, расходы учитывают все направления жизнедеятельности, делая самый серьезный акцент на социальную сферу. Считаю, что при дальнейшем обсуждении и возможных коррективах нужно придерживаться такого подхода. Социальные статьи должны быть защищены».

Городская Дума будет рассматривать проект городского бюджета в течение 30 дней, а 30 ноября по проекту городского бюджета будут проведены публичные слушания.