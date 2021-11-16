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Новости компаний16 ноября 2021 10:52

Бюджет Дзержинска вынесен на рассмотрение депутатов городской Думы

Доходы и расходы городского бюджета на 2022 год спрогнозированы в объеме 7,1 млрд рублей
Бюджет Дзержинска вынесен на рассмотрение депутатов городской Думы

Бюджет Дзержинска вынесен на рассмотрение депутатов городской Думы

15 ноября глава города Дзержинска Иван Носков вынес на рассмотрение городской Думы бюджет города на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов. Этот финансовый документ определит будущее города на ближайшие годы, основные источники доходов и статьи расходов.

Бюджет сформирован бездефицитный, как и бюджет на 2021 год. «Уже не первый год мы составляем бюджет, в котором доходы и расходы сбалансированы, - отметил глава города Дзержинска Иван Носков. – Это принципиальная позиция администрации, поскольку именно такая бюджетная политика позволяет нам планомерно выполнять все текущие задачи, а кроме того, гасить муниципальный долг и выделять финансирование на развитие Дзержинска, реализацию национальных проектов. При этом все социально значимые статьи защищены, и бюджет следующего года вновь можно назвать социально ориентированным».

Доходы и расходы городского бюджета на 2022 год спрогнозированы в объеме 7,1 млрд рублей, на 2023 год – 6,5 млрд рублей, на 2024 год – 6,6 млрд рублей. Таким образом, рост доходной части бюджета на 2022 год по сравнению с текущим годом составил 23,1 % или 1 342,6 млн рублей. Это стало возможным благодаря поддержке правительства Нижегородской области.

Налоговые и неналоговые доходы в 2022 году составили 2,8 млрд рублей. Относительно 2021 года зафиксирован существенный рост собственных доходов – 361,2 млн рублей или 14,6%. Львиная доля доходов – 69,7% или 5 млрд рублей – будет направлена на финансирование отраслей социальной сферы. Это на 23,9% больше, чем в текущем году.

Долговая политика администрации города направлена на снижение доли муниципального долга относительно собственных доходов. Так, к концу 2022 года ее значение сократится с 80,9% до 69,0%.

«Проект бюджета составлен грамотно, - прокомментировала председатель городской Думы Виктория Николаева. - Как и в текущем году, администрация города предлагает сохранить бездефицитный бюджет, расходы учитывают все направления жизнедеятельности, делая самый серьезный акцент на социальную сферу. Считаю, что при дальнейшем обсуждении и возможных коррективах нужно придерживаться такого подхода. Социальные статьи должны быть защищены».

Городская Дума будет рассматривать проект городского бюджета в течение 30 дней, а 30 ноября по проекту городского бюджета будут проведены публичные слушания.