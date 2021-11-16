Депутаты запросили информацию о планах по развитию наружного освещения в Нижнем Новгороде

Депутаты городской Думы Нижнего Новгорода на заседании постоянной комиссии по экономике, промышленности и предпринимательству 15 ноября 2021 года ознакомились с результатами финансово-хозяйственной деятельности МП «Инженерные сети» за 2020-2021 годы.

Как сообщил директор муниципального предприятия Алексей Васильев, по итогам 2019 года чистая прибыль «Инженерных сетей» составила 20,7 млн рублей, по итогам 2020 года – почти 17 млн рублей. В текущем году предприятие рассчитывает получить чистую прибыль в размере 4 млн рублей.

По словам Алексея Васильева, ухудшение финансового результата связно с тем, что к 800-летию Нижнего Новгорода предприятие собственными силами организовало большое количество ремонтных работ на объектах, переданных ему в хозяйственное ведение. «Это ремонт воздушно-кабельных линий протяженностью почти 50 км, замена 140 опор наружного освещения», – пояснил он.

Директор МП «Инженерные сети» также рассказал депутатам об участии предприятия в городских проектах и программах. Так, в рамках энергосервисного контракта было заменено 58 899 уличных светильников и 925 шкафов управления наружным освещением, установлено 19 753 светильника с управляемыми контроллерами.

Кроме того, МП «Инженерные сети» выступало заказчиком в программе «Формирование комфортной городской среды», в рамках которой были выполнены работы на 31 общественной территории: заменены 1307 торшерных стоек и 1376 светильников.

Проектом «Чистое небо» были охвачены 72 улицы в исторической части города – установлены 736 стоек наружного освещения, смонтировано и заменено с воздушно-кабельных линий 26,3 км сетей. Затраты по проекту составили 128,8 млн рублей.

Также был реализован проект по архитектурно-художественной подсветке Канавинского моста, пешеходных мостов через Зеленский и Похвалинский съезды и памятников.

В ходе обсуждения депутаты запросили более подробный отчет о деятельности предприятия, в том числе о планах на следующий год.

«В целом предприятие в этом году работало хорошо. Но согласно отчету, кредиторская задолженность растет, чистая прибыль падает. Поддерживаю предложение коллег о том, чтобы к следующему заседанию постоянной комиссии был предоставлен более детальный отчет о результатах работы предприятия – в динамике и с анализом ситуации. Прежде всего хочется видеть планы по развитию городского электросетевого хозяйства, – отметил по итогам обсуждения председатель постоянной комиссии Денис Миронов. – Безусловно, город стал светлее, к 800-летию был выполнен колоссальный объем работ, но мы знаем, что как только отъезжаешь от центра – город темный. Хочется увидеть программу дальнейшего освещения города, решение проблем по самым наболевшим участкам».

Первый заместитель главы города Илья Штокман подтвердил, что перед Нижним Новгородом стоит задача по устройству наружного освещения там, «где света не было никогда» – это отдельные дороги, муниципальные дворы, улицы и переулки. По его словам, в администрацию города обратился инвестор с предложением о концессии на достройку линий наружного освещения. Как только частная концессионная инициатива официально будет внесена, ее параметры будут проанализированы и доведены до сведения депутатов.