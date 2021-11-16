Режим повышенной готовности ввели в Сормове из-за аварийного дома

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев принял решение о введении режима повышенной готовности по улице Циолковского в Сормове с 8 октября на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Нижнего Новгорода. Соответствующее постановление опубликовано на сайте администрации города.

Так, режим повышенной готовности ввели на прилегающей к домам 7 и 7 корпус 1 на улице Циолковского территории с 18:00 8 октября.

- На заседании комиссии было дано поручение администрации Сормовского района привести в готовность силы и средства соответствующих аварийных служб района и задействовать указанные силы и средства при поступлении информации об ухудшении обстановки, - говорится в сообщении.

Также ГКУ НО «ГУАД» совместно с ДК Сормовского района рекомендовали мониторить состояния конструктивных элементов дома. А управлению ГОЧС Нижнего Новгорода поручили обеспечить готовность сил и средств для проведения мониторинга.

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