Две станции снеготаяния могут построить по концессии в Московском и Автозаводском районах

Депутаты обсудили ход реализации концессионных соглашений, заключенных администрацией города

Постоянная комиссия городской Думы по экономике, промышленности и предпринимательству на заседании 15 ноября 2021 года обсудила ход реализации концессионных соглашений, заключенных администрацией Нижнего Новгорода. Информацию по действующим и планируемым концессионным соглашениям депутатам представил первый заместитель главы администрации города Илья Штокман.

По его словам, по концессионному соглашению с ПАО «Мегафон» на создание платного парковочного пространства в опытную эксплуатацию введены 18 парковочных зон – пока без взимания штрафов. Три парковки закрытого типа – на площади Революции, площади Горького и Ковалихинской улице – уже работают и приносят доход. «К настоящему моменту город заработал 8,4 млн рублей, из которых более 6 млн рублей уже поступили в бюджет, – сообщил Илья Штокман. – Продолжается работа по приемке парковочных пространств, их дооборудованию, проходит доводка по программным продуктам. В декабре начнется прием заявок на выдачу резидентских разрешений и будет заведен реестр льготных разрешений».

Как стало известно на заседании, по концессии на модернизацию объектов системы водоснабжения и водоотведения, заключенной в 2013 году с АО «Нижегородский водоканал», проводится проверка исполнения и достижения нужных параметров. От «Нижегородского водоканала» получено подтверждение, что за семь лет в объекты концессии было инвестировано 6 млрд рублей.

Как сообщил Илья Штокман, в рамках концессии «Умные остановки» установлены 334 остановочных павильона, 313 из них приняты в работу, по 21 объектам приемка запланирована до конца года. Администрация города ведет переговоры с ПАО «Ростелеком» об использовании видеопотока с остановок для анализа дорожного движения и уборки улиц.

По концессии с АО «Сбербанк Лизинг» в 2019 году была проведена модернизация 26 вагонов метро. Реконструкция здания электродепо «Пролетарское» задерживается, в связи с чем администрацией города была направлена претензия на выплату штрафных санкций.

Последнее действующее концессионное соглашение было заключено в 2021 году – с «Нижегородским водоканалом» на строительство станции снеготаяния в Нижегородском районе. «Работы на станции идут полным ходом, «Нижегородский водоканал» заплатил в бюджет 14,8 млн рублей за проектно-сметную документацию. Мы очень рассчитываем на то, что эта станция заработает в текущем году. Это начало больших экологических мероприятий», – подчеркнул Илья Штокман.

Заместитель главы города также рассказал депутатам, что поступило предложение от инвестора о строительстве в 2022 году двух станций снеготаяния в Московском и Автозаводском районах. Эти станции за счет емкости и производительности готовы будут обслуживать 2-2,5 района. Сейчас с инвестором ведутся переговоры о деталях концессионной инициативы и ее финансовой модели.

В ходе обсуждения депутаты задали уточняющие вопросы о работе станций снеготаяния и внесли предложения по совершенствованию умных остановок.