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Новости компаний16 ноября 2021 10:39

Две станции снеготаяния могут построить по концессии в Московском и Автозаводском районах

Депутаты обсудили ход реализации концессионных соглашений, заключенных администрацией города
Депутаты обсудили ход реализации концессионных соглашений, заключенных администрацией города

Депутаты обсудили ход реализации концессионных соглашений, заключенных администрацией города

Постоянная комиссия городской Думы по экономике, промышленности и предпринимательству на заседании 15 ноября 2021 года обсудила ход реализации концессионных соглашений, заключенных администрацией Нижнего Новгорода. Информацию по действующим и планируемым концессионным соглашениям депутатам представил первый заместитель главы администрации города Илья Штокман.

По его словам, по концессионному соглашению с ПАО «Мегафон» на создание платного парковочного пространства в опытную эксплуатацию введены 18 парковочных зон – пока без взимания штрафов. Три парковки закрытого типа – на площади Революции, площади Горького и Ковалихинской улице – уже работают и приносят доход. «К настоящему моменту город заработал 8,4 млн рублей, из которых более 6 млн рублей уже поступили в бюджет, – сообщил Илья Штокман. – Продолжается работа по приемке парковочных пространств, их дооборудованию, проходит доводка по программным продуктам. В декабре начнется прием заявок на выдачу резидентских разрешений и будет заведен реестр льготных разрешений».

Как стало известно на заседании, по концессии на модернизацию объектов системы водоснабжения и водоотведения, заключенной в 2013 году с АО «Нижегородский водоканал», проводится проверка исполнения и достижения нужных параметров. От «Нижегородского водоканала» получено подтверждение, что за семь лет в объекты концессии было инвестировано 6 млрд рублей.

Как сообщил Илья Штокман, в рамках концессии «Умные остановки» установлены 334 остановочных павильона, 313 из них приняты в работу, по 21 объектам приемка запланирована до конца года. Администрация города ведет переговоры с ПАО «Ростелеком» об использовании видеопотока с остановок для анализа дорожного движения и уборки улиц.

По концессии с АО «Сбербанк Лизинг» в 2019 году была проведена модернизация 26 вагонов метро. Реконструкция здания электродепо «Пролетарское» задерживается, в связи с чем администрацией города была направлена претензия на выплату штрафных санкций.

Последнее действующее концессионное соглашение было заключено в 2021 году – с «Нижегородским водоканалом» на строительство станции снеготаяния в Нижегородском районе. «Работы на станции идут полным ходом, «Нижегородский водоканал» заплатил в бюджет 14,8 млн рублей за проектно-сметную документацию. Мы очень рассчитываем на то, что эта станция заработает в текущем году. Это начало больших экологических мероприятий», – подчеркнул Илья Штокман.

Заместитель главы города также рассказал депутатам, что поступило предложение от инвестора о строительстве в 2022 году двух станций снеготаяния в Московском и Автозаводском районах. Эти станции за счет емкости и производительности готовы будут обслуживать 2-2,5 района. Сейчас с инвестором ведутся переговоры о деталях концессионной инициативы и ее финансовой модели.

В ходе обсуждения депутаты задали уточняющие вопросы о работе станций снеготаяния и внесли предложения по совершенствованию умных остановок.