Нижегородский водоканал дал ответы на наиболее частые вопросы жителей Новинского сельсовета

С 1 октября АО «Нижегородский водоканал» приступил к обязанностям гарантирующей организации на территории Новинского сельсовета. В связи с этим у жителей возникают вопросы, связанные с урегулированием взаимоотношений с ресурсоснабжающей организацией, а также своевременным исполнением обязательств по передаче показаний и оплате услуг «холодное водоснабжение» и «водоотведение».

Что делать, если не пришла квитанция за услуги водоканала?

Расчеты, печать и доставку платежных документов до почтового ящика собственникам жилых помещений осуществляет ООО «Центр-СБК». Если в установленные сроки квитанцию не принесли, а также при необходимости уточнения данных и внесения изменений в лицевой счет, в том числе и информации по индивидуальным приборам учета, необходимо обратиться в любой ближайший абонентский пункт ООО «Центр-СБК». Для удобства жителей Нижегородский водоканал и «Центр-СБК» открыли пункт в поселке Новинки по адресу: ул. Учительская, д.12 (часы работы: пн., вт., чт. с 8-00 до 17-00, ср. с 9-00 до 18-00, пт. с 8-00 до 16-00, перерыв с 12-00 до 12-48.

Можно ли получать услуги водоканала онлайн?

Консультацию по текущим вопросам можно получить, используя личный кабинет на сайте ООО «Центр-СБК» www.bcnn.ru и по телефону Абонентской службы 262-19-20. Пользователи личного кабинета могут передавать показания приборов учета, отслеживать начисления и платежи, получать электронный платежный документ, получать счет для оплаты в терминалах, интернет и платежных сервисах, оплачивать онлайн. По вопросам переоформления, внесения изменений в договоры, проведения перерасчетов обращение также можно направить через личный кабинет абонента на сайте ООО «Центр-СБК» www.bcnn.ru либо в личном кабинете на сайте АО «Нижегородский водоканал» www.vodokanal-nn.ru.

Как можно передать показания приборов учета?

Показания приборов учета следует передавать ежемесячно одним из следующих способов:

- на сайте ООО «Центр-СБК» www.bcnn.ru (без регистрации в личном кабинете),

- в личном кабинете на сайте ООО "Центр-СБК" www.bcnn.ru,

- в личном кабинете на сайте АО «Нижегородский водоканал» www.vodokanal-nn.ru,

- по телефону Абонентской службы (ООО «Центр-СБК») 262-19-20,

- в Абонентском пункте ООО "Центр-СБК", адрес которого указан в квитанции на оплату ЖКУ,

- при оплате через ПАО «Сбербанк» и в отделениях ФГУП «Почта России»,

- в личном кабинете на сайте ГИС ЖКХ (государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства),

- через карту жителя Нижегородской области,

- через мобильное приложение MobiCash,

- на портале Госуслуг Нижегородской области.

Когда передавать показания приборов учета?

Показания индивидуальных приборов учета рекомендуется передавать с 23 по 25 число текущего месяца. При этом показания, переданные до 25 числа текущего месяца, будут учитываться в текущем месяце, после 25 – в следующем. При отсутствии переданных показаний объемы водопотребления определяются расчетным способом с последующим проведением перерасчета при получении показаний. Если индивидуальный прибор учета не установлен, расчеты с жителями производятся с учетом установленных нормативов с применением повышающего коэффициента. В связи с этим АО «Нижегородский водоканал» рекомендует установить приборы учета, чтобы оплачивать только фактически потребленный ресурс.

Куда обращаться, если остались вопросы?

По всем возникающим вопросам потребители поселка Новинки могут обратиться по телефону единого контакт-центра: +7 (831) 233-99-99.