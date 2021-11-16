Улицу Ларина, Нижневолжскую набережную и Южное шоссе отремонтируют в Нижнем Новгороде в 2022 году Фото: Управление по связям со СМИ администрации Нижнего Новгорода

Улицу Ларина, Нижневолжскую набережную и Южное шоссе отремонтируют в Нижнем Новгороде. Ремонт запланирован на 2022 год по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Об этом сообщает глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

В перечень подлежащих ремонту автомобильных дорог также вошли: проспект Ильича, улица Лесной Городок, улица Глеба Успенского, улица Волочильная, улица Гвоздильная, улица Яблоневая, улица Ульянова, Кладбищенский проезд, улица Юбилейная, улица Ванеева, улица Гаугеля, улица Коновалова, улица Мориса Тореза.

По словам главы города Юрия Шалабаева, объем финансирования по национальному проекту на 2022 год составил более 820 млн рублей.

- Мы ожидаем, что за счет экономии в результате конкурсных процедур, удастся расширить перечень ремонтируемых в 2022 году объектов. Кроме того, ремонт небольших дорог, в том числе в частном секторе, будет проведен по программе «Вам решать!, - добавил Юрий Шалабаев.

Сейчас ремонтные работы по БКД уже завершили на 29 объектах. Там выполнили устройство проезжей части, сделали покрытие на тротуарах, установили дорожный и тротуарный бортовой камень.

Напомним, что участок протяженностью 5 км на дороге Уразовка - Каменка - Мамешево отремонтировали в Нижегородской области в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Данная дорога соединяет сразу шесть населенных пунктов с селом Уразовка. Стоимость ремонта составила 47 млн рублей.

Всего в 2021 году в Краснооктябрьском районе отремонтировали 14,4 км дорог по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», для этого выделили 105,5 млн рублей.