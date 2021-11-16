Обыски проходят в структурном подразделении Росприродназдора по ПФО

Сотрудники Управления ФСБ по Нижегородской области совместно со следователями проводят обыски у должностных лиц ФГБУ «Центр лабораторного анализа и технических измерений по Приволжскому федеральному округу». Спецслужбы нагрянули с проверкой по месту работы и жительства подозреваемых 16 ноября, сообщает пресс-служба СУ СК России по Нижегородской области.

Силовики также заглянули с визитом к руководителям аффилированных им коммерческих организаций, которые занимаются деятельностью в сфере обращения с отходами производства и потребления, а также оказывают услуги по разработке и подготовке проектной экологической документации.

Известно, что ФГБУ «ЦЛАТИ по ПФО» относится к Росприроднадзору и занимает одно из ведущих мест в области промышленной безопасности, экологического контроля.

Причина обысков, как сообщают следователи, заключается в том, что начальник структурного подразделения Росприродназдора по ПФО совместно с адвокатом подозреваются в превышении должностных полномочий.

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