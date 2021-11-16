Министром спорта Нижегородской области назначен Александр Кононов. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Министром спорта Нижегородской области назначен Александр Кононов. Соответствующее кадровое решение принял губернатор региона Глеб Никитин, сообщает пресс-служба областного правительства.

Ранее Кононов занимал должность заместителя министра имущественных и земельных отношений региона, а еще раньше работал в Москве в структуре ЦСКА. В 2020 году Александр Кононов стал финалистом конкурса проекта «Команда правительства», и конкурсная комиссия рекомендовала его на должность министра спорта региона.

— Основные задачи, поставленные перед министром спорта региона, связаны с реализацией мероприятий нацпроекта «Демография», контролем за строительством объектов по другим программам, развитием массового спорта. В числе важных задач также поддержка отрасли в текущей санитарно-эпидемиологической ситуации, — пояснил Глеб Никитин.

Ранее министерство спорта Нижегородской области возглавлял Артем Ефремов. Он был назначен на эту должность в апреле 2020-го и проработал ровно год: в апреле 2021-го Ефремов был назначен советником губернатора Нижегородской области на общественных началах.