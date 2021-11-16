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Спорт16 ноября 2021 8:40

Министром спорта Нижегородской области назначен Александр Кононов

Соответствующее кадровое решение принял Глеб Никитин
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
Министром спорта Нижегородской области назначен Александр Кононов.

Министром спорта Нижегородской области назначен Александр Кононов.

Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Министром спорта Нижегородской области назначен Александр Кононов. Соответствующее кадровое решение принял губернатор региона Глеб Никитин, сообщает пресс-служба областного правительства.

Ранее Кононов занимал должность заместителя министра имущественных и земельных отношений региона, а еще раньше работал в Москве в структуре ЦСКА. В 2020 году Александр Кононов стал финалистом конкурса проекта «Команда правительства», и конкурсная комиссия рекомендовала его на должность министра спорта региона.

— Основные задачи, поставленные перед министром спорта региона, связаны с реализацией мероприятий нацпроекта «Демография», контролем за строительством объектов по другим программам, развитием массового спорта. В числе важных задач также поддержка отрасли в текущей санитарно-эпидемиологической ситуации, — пояснил Глеб Никитин.

Ранее министерство спорта Нижегородской области возглавлял Артем Ефремов. Он был назначен на эту должность в апреле 2020-го и проработал ровно год: в апреле 2021-го Ефремов был назначен советником губернатора Нижегородской области на общественных началах.