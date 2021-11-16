Съемки новой части комедии «Ёлки» прошли в Нижнем Новгороде

"Ёлки" выйдут на экраны 30 декабря. Фото: киностудия Bazelevs

Съемки новой части кинофильма «Ёлки» прошли в Нижнем Новгороде. Здесь были сняты сцены для одной из новелл комедии, сообщает киностудия Bazelevs в Facebook.

Главные роли по-прежнему исполняют Иван Ургант и Сергей Светлаков. Их герои Боря и Женя вновь встретятся под Новый год – подробности сюжета создатели картины не раскрывают, но обещают «более дерзкий юмор и актуальный контекст».

Кроме Нижнего Новгорода съемки новой части «Ёлок» проходили в Перми, Тюмени, Уфе, Саранске и других городах. В картине заняты такие актеры, как Дарья Мороз, Аня Чиповская, Евгений Кулик, Александр Робак, Никита Ефремов, Елена Валюшкина, Никита Тарасов и другие.

Премьера фильма по традиции состоится в канун Нового года: 30 декабря его можно будет посмотреть как в широком прокате, так и в онлайн-кинотеатре IVI.