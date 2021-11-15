Нижегородский сквер Автомобилистов в Сормове переименовали в сквер Валерия Иконникова Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Сквер Автомобилистов на улице Коминтерна от памятника Ростиславу Алексееву до пересечения с улицей Большевистской переименован в сквер Валерия Иконникова. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Стоит отметить, что Иконников Валерий Васильевич, чье имя теперь носит сквер, был ветераном Великой Отечественной войны, лауреатом Ленинской премии и главным конструктором Центрального конструкторского бюро по судам на подводных крыльях с 1968 по 1988 годы.

Как уточнили в администрации Сормовского района, ветераны Центрального конструкторского бюро по судам на подводных крыльях имени Р.Е. Алексеева обратились с инициативой присвоить скверу новое имя.

Соответствующее решение было принято городской Думой Нижнего Новгорода и вступило в силу.

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