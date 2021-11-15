Исторический центр Арзамаса начнут реконструировать в 2022 году Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Исторический центр Арзамаса начнут реконструировать в 2022 году. Об этом сообщает администрация Арзамаса.

Так, в рамках программы обновят Соборную площадь и прилегающие к ней улицы, в том числе улице К. Маркса. Работы по благоустройству и обновлению станут этапом в развитии паломническо-туристического кластера «Арзамас-Дивеево-Саров».

Сейчас уже начались конкурсные процедуры по выбору подрядчика для проведения работ на улице К. Маркса. Начальная цена контракта составила 235 млн рублей, а общая протяженность участка - 1 365 метров.

- Рассчитываем в этом году определиться с подрядчиком и обеспечить его финансовыми ресурсами для закупки необходимых материалов. Наша задача – сделать все, чтобы работа на объекте началась вовремя, в 2022 году. При благоустройстве улицы Карла Маркса приоритет будет сделан в пользу пешеходов, - отметил глава Арзамаса Александр Щелоков.

Подрядной организации будет необходимо установить малые архитектурные формы, арт-объекты, системы уличной навигации и объекты уличной торговли, выполнить мощение и озеленение, а также перекладку инженерных сетей.

- Есть намерение подключить проект по восстановлению фасадов зданий на пл. Соборной и в Гостином ряду к программе туристического кластера, - добавил Александр Щелоков.

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