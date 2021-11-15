В Нижнем Новгороде с 6 декабря будет временно ограничена парковка на улице Никиты Рыбакова и на участке проспекта Кораблестроителей Фото: Фото: ЦОДД Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде с 6 декабря будет временно ограничена парковка на улице Никиты Рыбакова и на участке проспекта Кораблестроителей. Об этом сообщает департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода.

- Изменения в организации дорожного движения на этом участке необходимы для обеспечения качественной уборки снега и беспрепятственного движения транспорта, - пояснили в департаменте.

Для автомобилей, водители которых будут нарушать требования дорожных знаков, предусмотрено перемещение на охраняемую стоянку.

В Нижнем Новгороде с 6 декабря будет временно ограничена парковка на улице Никиты Рыбакова и на участке проспекта Кораблестроителей Фото: Фото: ЦОДД Нижнего Новгорода

Автомобилистов просят быть внимательными, заранее продумывать свой маршрут, а также следовать указаниям дорожных знаков и заранее выбирать пути объезда.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!