В Нижнем Новгороде с 6 декабря будет временно ограничена парковка на улице Никиты Рыбакова и на участке проспекта Кораблестроителей Фото: Фото: ЦОДД Нижнего Новгорода
В Нижнем Новгороде с 6 декабря будет временно ограничена парковка на улице Никиты Рыбакова и на участке проспекта Кораблестроителей. Об этом сообщает департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода.
- Изменения в организации дорожного движения на этом участке необходимы для обеспечения качественной уборки снега и беспрепятственного движения транспорта, - пояснили в департаменте.
Для автомобилей, водители которых будут нарушать требования дорожных знаков, предусмотрено перемещение на охраняемую стоянку.
В Нижнем Новгороде с 6 декабря будет временно ограничена парковка на улице Никиты Рыбакова и на участке проспекта Кораблестроителей Фото: Фото: ЦОДД Нижнего Новгорода
Автомобилистов просят быть внимательными, заранее продумывать свой маршрут, а также следовать указаниям дорожных знаков и заранее выбирать пути объезда.
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