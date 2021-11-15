Еще две новые станции снеготаяния построят в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает первый заместитель главы администрации города Илья Штокман.
На данный момент администрация Нижнего Новгорода ведет переговоры с инвестором о согласовании условий концессионных соглашений на строительство. Они появятся в Московском и Автозаводском районах.
- На данный момент под станции уже сформированы земельные участки. Планируемый объем инвестиций - более 100 млн. рублей, - отметил первый заместитель главы городской администрации Илья Штокман.
Кроме того, сейчас строится станция снеготаяния в Нижегородской районе в рамках концессионного соглашения с АО «Нижегородский водоканал».
- В сентябре в городской бюджет поступила плата концессионера в размере 14,8 млн рублей. Объем инвестиций по данному проекту составит более 100 млн рублей. Реализация данных проектов позволит обеспечить комплексный подход к уборке городских территорий от снега и позитивно скажется на экологической обстановке в Нижнем Новгороде, - уточнил Илья Штокман.
Также в Нижнем Новгороде модернизируют и реконструируют системы водоснабжения и водоотведения, чтобы добиться бесперебойной подачи качественной питьевой воды нижегородцам, повышения энергоэффективности и обеспечения экологической безопасности системы водоотведения. АО «Нижегородский водоканал» уже инвестировал более 6 млрд рублей.
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