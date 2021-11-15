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Происшествия15 ноября 2021 11:27

Дрова, предназначенные для пожарных, пропали в Лысковском районе

В местном хозяйстве не досчитались 90 кубометров дров
Валерия МУРОМЦЕВА
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В Лысковском районе из местного муниципального хозяйства пропал запас дров, предназначенный для отопления административных зданий и пожарных депо этой зимой. Об этом «Комсомолке» рассказал источник в правоохранительных органах.

Всего хозяйственники не досчитались 90 кубометров дров на общую сумму 125 тысяч рублей. Древесина предназначалась для отопления пожарных депо и других помещений в поселке Макарьево, селах Валки и Великовское. 8 ноября директор МКУ «Хозяйственно – эксплуатационная группа Лысковского муниципального района Нижегородской области» обратился в полицию, - рассказал источник.

Пропажу заметили, когда в октябре 2021 года начали сверять приход и расход дров, которые перешли на баланс «Хозяйственно-эксплуатационной службы Лысковского муниципального округа» в декабре прошлого года.

Директор предприятия написал заявление в полицию, сейчас по данному факту проводится проверка. Осмотрены места хранения дров, опрашиваются сотрудники администрации.