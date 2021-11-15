«ТНС энерго НН» рекомендует сделать выбор в пользу дистанционных способов обращения в компанию

В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, гарантирующий поставщик электроэнергии просит своих клиентов, по возможности, воздержаться от посещения клиентских офисов компании и отдать предпочтение дистанционным способам обращения в «ТНС энерго НН».

Напомним, что большинство услуг компании доступны в режиме онлайн. С помощью простых и удобных дистанционных сервисов клиенты «ТНС энерго НН» могут:

• Написать обращение и направить документы в компанию, а также получить квалифицированную консультацию специалиста – через сервис «Написать обращение как частный клиент» на сайте гарантирующего поставщика, в личном кабинете или с помощью мобильного приложения;

• Заключить или переоформить договор энергоснабжения без посещения клиентского офиса;

• Получить дубликат квитанции в случае её утери с помощью сервиса «Получить квитанцию повторно»;

• Узнать, есть ли задолженность;

• Скорректировать показания, если произошла ошибка в момент передачи данных счетчика, заполнив форму в разделе «Провести перерасчет»;

• Онлайн оплатить счет за электроэнергию:

- на сайте nn.tns-e.ru;

- в мобильном приложении для iOS или Android;

- с помощью Сбербанк онлайн, онлайн сервисов и мобильных приложений банков

Также задать вопрос, касающийся энергоснабжения, начислений по лицевому счету и т.п., можно операторам Единого контактного центра по телефону 8 (831) 233-09-70. Операторы контактного центра работают с понедельника по пятницу, за исключением праздничных дней, с 9:00 до 19:00. Отметим, что наименьшее время ожидания ответа оператора, как правило, после 16:00.