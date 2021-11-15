Еще у 779 нижегородцев диагностировали коронавирус за сутки

По данным на 15 ноября 2021 года, всего с начала пандемии 203 065 пациентов Нижегородской области заразились covid-19. Число новых выздоровевших в регионе за прошедшие сутки пациентов составило 476 человек. Об этом сообщает портал стопкоронавирус.рф.

Кроме того, за последние сутки было выявлено 779 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в регионе. Общее число выздоровевших COVID-19 в Нижегородской области достигло 177 746 человек.

К сожалению, количество смертей в регионе достигло 8 304, а за последние сутки сорок человек не смогли побороть коронавирусную инфекцию.

Сейчас наибольшее количество заболевших covid-19 в регионе после Нижнего Новгорода по-прежнему находится в г. Дзержинск (18 394) и г. Бор (10 041), а наименьшее количество зараженных человек – в Первомайском (352) и Спасском районах (400). Районом Нижнего Новгорода с наибольшим количеством зафиксированных случаев заражения коронавирусной инфекцией является Автозаводский (18 998), за прошедшие сутки там выявили 61 новый случай.

Нижегородская область сейчас все также занимает четвертое место ежедневной заболеваемости коронавирусом. Так, на первых трех местах находятся Москва (3 789 новых случаев), Санкт-Петербург (2 968 новых случаев) и Московская область (2 666 новых случаев).

Напомним, что всю актуальную информацию об эпидемиологической ситуации с коронавирусом на текущий момент достоверно и оперативно предоставляет официальный портал стопкоронавирус.рф., созданный правительством России.