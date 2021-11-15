Многие нижегородцы разочаровались в общении с политиками и чиновниками в социальных сетях. Об этом сообщает научно-исследовательский Институт проблем социального управления.

Так, сотрудники Института проблем социального управления провели социологический опрос на тему «Оценка нижегородцами эффективности каналов взаимодействия с органами власти», в котором приняли участие 1200 респондентов.

Число тех, кто разочаровался в прямом обращении к политикам и чиновникам через их аккаунты в социальных сетях, все уменьшается. В прошлом году опрос показал, что таких всего 34,1%, сейчас же - 51,4%.

Также ответы нижегородцев показывают, что жители региона считают портал «Вам решать» эффективнее Госуслуг, 11,2% против 11,1%. Примерно столько же опрошенных респондентов отмечают, что оба эти портала бесполезными, потому к ним не обращаются.

- Оценка эффективности интерактивных каналов обращения в органы власти за минувший год стала гораздо менее положительной. Все они в глазах нижегородцев потеряли свое значение, что видно из сравнения с прошлым годом. Даже личное обращение к руководству, то есть, посещение приема, на «пятерку» оценивает лишь каждый пятый (20,9%), а общение через государственные электронные ресурсы — Госуслуги и сайт «Вам решать» — полностью удовлетворяет только 14,8% и 11,6% соответственно. Это может быть связано как с нестабильностью работы этих ресурсов, так и с нежеланием значительной части населения уходить в виртуальное общение с властью, – прокомментировал директор Института проблем социального управления Максим Лубяной.

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