Постоянная комиссия городской Думы по экологии выберет нового председателя

16 ноября 2021 года в 11:00 состоится заседание постоянной комиссии городской Думы Нижнего Новгорода по экологии. Мероприятие пройдет в формате видеоконференции.

Депутаты выберут председателя постоянной комиссии городской Думы по экологии вместо досрочно сложившей депутатские полномочия Татьяны Гриневич в связи с ее избранием депутатом Законодательного собрания Нижегородской области VII созыва.

Также члены постоянной комиссии обсудят вопросы применения противогололедных реагентов в зимний период 2021 – 2022 годов на городских дорогах и компенсационного озеленения на территории Нижнего Новгорода.

В повестке заседания комиссии три вопроса.

Уважаемые коллеги, трансляция заседания постоянной комиссии будет организована на сайте городской Думы и на официальном канале Думы в Youtube.