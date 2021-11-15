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Новости компаний15 ноября 2021 8:48

Постоянная комиссия городской Думы по экологии выберет нового председателя

Заседание постоянной комиссии по экологии состоится 16 ноября
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Постоянная комиссия городской Думы по экологии выберет нового председателя

Постоянная комиссия городской Думы по экологии выберет нового председателя

16 ноября 2021 года в 11:00 состоится заседание постоянной комиссии городской Думы Нижнего Новгорода по экологии. Мероприятие пройдет в формате видеоконференции.

Депутаты выберут председателя постоянной комиссии городской Думы по экологии вместо досрочно сложившей депутатские полномочия Татьяны Гриневич в связи с ее избранием депутатом Законодательного собрания Нижегородской области VII созыва.

Также члены постоянной комиссии обсудят вопросы применения противогололедных реагентов в зимний период 2021 – 2022 годов на городских дорогах и компенсационного озеленения на территории Нижнего Новгорода.

В повестке заседания комиссии три вопроса.

Уважаемые коллеги, трансляция заседания постоянной комиссии будет организована на сайте городской Думы и на официальном канале Думы в Youtube.