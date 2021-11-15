Кирилл Тюлюков – бронзовый призёр Кубка европейских чемпионов

14 ноября в Орлеане (Франция) состоялись соревнования Кубка европейских чемпионов по фехтованию на саблях. Воспитанник СК «Знамя» АО «АПЗ» Кирилл Тюлюков стал бронзовым призёром в команде.

Во Франции командное первенство среди мужчин оспаривали 11 сборных. На пьедестале почета оказались сразу две российские команды. Бронзовые медали у петербургской «Невы», в составе которой выступали Кирилл Тюлюков, Анатолий Костенко, Дмитрий Насонов, Александр Трушаков. На втором месте - команда «Москва».

Напомним, Кирилл Тюлюков является воспитанником тренеров высшей категории мастера спорта России Николая Хозина и Вадима Карпычева (СК «Знамя», г.Арзамас, Нижегородская область).

По материалам Федерации фехтования России.

На фото: Кирилл Тюлюков 3-й слева