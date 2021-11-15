АО «Теплоэнерго» выполнило распоряжение Роспотребнадзора об иммунизации 80% сотрудников

АО «Теплоэнерго» выполнило распоряжение Роспотребнадзора об иммунизации против коронавирусной инфекции 80% сотрудников. Как организация жилищно-коммунального хозяйства, от работы которой зависит обеспечение населения первоочередными ресурсами – отоплением и горячим водоснабжением, предприятие ответственно подошло к проведению вакцинирования персонала и формированию необходимого уровня коллективного иммунитета.

Компания начала активную работу по иммунизации персонала, как только в регион начала массово поступать вакцина против коронавируса. Примером для остальных сотрудников послужило руководство компании, которое привилось в числе первых. Велась масштабная разъяснительная работа о необходимости вакцинирования с использованием всех доступных средств коммуникации: корпоративные СМИ, беседы и встречи с сотрудниками, личные разъяснения от руководства. Для авторитетного и компетентного разъяснения необходимости вакцинации для сотрудников предприятия была организована и проведена специальная видео-конференция заместителя губернатора, министра здравоохранения Нижегородской области Давида Мелик-Гусейнова. Во время онлайн-встречи глава нижегородского минздрава подробно и адресно ответил на вопросы работников АО «Теплоэнерго» как о самом заболевании, так и о вакцинировании. Кроме того, предприятие совместно с медиками организовало выездные вакцинации и «зеленые коридоры» для сотрудников в городских пунктах вакцинации. После прививки работникам была обеспечена возможность взять дополнительный оплачиваемый выходной, либо получить компенсационную выплату.

Результатом проведенной работы стало выполнение предприятием как первого требования Роспотребнадзора о вакцинировании 60% сотрудников летом 2021 года, так и последующего распоряжения ведомства об иммунизации 80% работников.