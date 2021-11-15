Проезд у Дворца Спорта на проспекте Гагарина перекроют в Нижнем Новгороде 16 ноября Фото: ЦОДД Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде 16 ноября будет временно приостановлено движение транспорта по местному проезду проспекта Гагарина – на участке дороги около дома №29. Об этом сообщает департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода.

Ограничение будет действовать с 07.00 до 22.00 16 ноября на участке дороги около дома №29.

Объезд организуют по прилегающим улицам, а на подъездах установят временные дорожные знаки - запрещающие движение транспорта и парковку транспортных средств.

Автомобилистов просят быть внимательными, заранее продумывать свой маршрут, а также следовать указаниям дорожных знаков и заранее выбирать пути объезда.

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