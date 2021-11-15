Свет отключат в двух районах Нижнего Новгорода 15 ноября

В понедельник, 15 ноября, в двух районах Нижнего Новгорода ожидается плановое отключение электроэнергии. Причиной отключения станут работы на системах жилищно-коммунального хозяйства. Соответствующую информацию распространило городское управление ГО ЧС.

Без света с 13:00 до 17:00 уже останутся жители Автозаводского района. Отключения затронуло тех, кто проживает в домах по улице Пермякова (№12,14,16,18).

В Приокском районе без электричества с 09:00 до 17:00 остались дома по улице Цветочная (№7,7/1,7/2).

Узнавать полную информацию об отключении электроэнергии и водоснабжения нижегородцы могут на сайте управления ГОЧС Нижнего Новгорода.

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