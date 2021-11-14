Нижегородцы могут посещать муниципальные бани без QR-кода о вакцинации или иммунизации, начиная с 12 ноября. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внёс соответствующие изменения в указ о режиме повышенной готовности.
Отдельно стоит подчеркнуть, что изменения касаются только муниципальных бань. Послабление не распространяется на частные сауны и бани, поскольку те представляют собой форму досуга. Об этом Глеб Никитин написал в своём Instagram в ответ на жалобу подписчицы:
– Муниципальные бани работают в режиме помывочной без предъявления куара. Если всё-таки его требуют, дайте, пожалуйста, адрес – проверим, – заверил глава региона.
А также добавил, что соблюдать режим самоизоляции он всё-таки рекомендует.
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