Нижегородцы могут посещать муниципальные бани без QR-кода о вакцинации или иммунизации, начиная с 12 ноября. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внёс соответствующие изменения в указ о режиме повышенной готовности.

Отдельно стоит подчеркнуть, что изменения касаются только муниципальных бань. Послабление не распространяется на частные сауны и бани, поскольку те представляют собой форму досуга. Об этом Глеб Никитин написал в своём Instagram в ответ на жалобу подписчицы:

– Муниципальные бани работают в режиме помывочной без предъявления куара. Если всё-таки его требуют, дайте, пожалуйста, адрес – проверим, – заверил глава региона.

А также добавил, что соблюдать режим самоизоляции он всё-таки рекомендует.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!