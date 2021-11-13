Многодетная мать и волонтёр умерла при родах в нижегородской больнице

Многодетная мать, волонтёр поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" умерла при родах в одной из больниц Нижнего Новгорода. Женщина родила дочку, дома её ждали муж и двое сыновей. Об этой трагедии сообщили представители отряда в социальных сетях.

– В нашем отряде случилось огромное горе. Скончалась молодая, светлая девушка, которая была частью отряда с самого основания. Старший регистратор Моденова Людмила (позывной Лулу), – сказано от лица отряда "ЛизаАлерт". – Перед смертью Люда родила долгожданную дочку, став многодетной мамой. Малышка находится в больнице под наблюдением врачей.

Некогда счастливую семью, по словам представителей отряда, помимо похорон, ждёт реабилитация девочки, которая чудом выжила.

– По всей России мы, добровольцы, каждый день сталкиваемся со смертью. И мы не можем этого избежать, – добавили в отряде. – Мы стараемся каждый раз, выкладываясь на максимум. Но бывают случаи, когда от нас ничего не зависит. Мы вынуждены просто наблюдать. С горечью, с болью, но только наблюдать...

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