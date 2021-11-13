Круглосуточная уборка снега идёт в Ленинском районе Фото: Пресс-служба администрации г. Н.Новгорода

Улицы Ленинского района Нижнего Новгорода чистят от снега круглосуточно. Для этого задействовали 65 дорожных рабочих и 33 единицы техники задействованы, о чём сообщил глава Ленинского района Александр Кулагин.

Он также отметил, что площадь Комсомольскую, бульвар Заречный, улицы Дачную и Молитовскую чистили от снега в ночь с 12 на 13 ноября, после мощного снегопада.

– С утра дорожные службы очистили от снега дороги в посёлке Дачный, тротуары на улицах Героя Самочкина, Премудрова, Кировской, Снежной, Дачной, переулке Вайгач, а также пешеходные дорожки на общественных пространствах, – конкретизировал Кулагин.

И добавил, что очищены и обработаны противогололедными материалами тротуары и дороги улиц Шлиссельбургской, 24, Дачной, 33, Космонавта Комарова, Радио, Обводной, проспект Ленина, 45/1, 47, 49/2, бульвар Заречный и другие.

– Особое внимание уделяется местам с высокой проходимостью или скоплением людей: подходам к пешеходным переходам и остановочным павильонам, – резюмировал глава Ленинского района.

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