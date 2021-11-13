Улицы Московского района чистят от снега круглосуточно Фото: Пресс-служба администрации г. Н.Новгорода

Улицы Московского района Нижнего Новгорода чистят от снега круглосуточно. Для вывоза и уборки снега задействованы 53 рабочих и 31 единица техники, о чём сообщил глава администрации района Владимир Кропотин.

– Сегодня на территории района работают 11 комбинированных дорожных машин, шесть плужно-щёточных машин на базе МТЗ, – рассказал Кропотин. – Кроме того, действуют четыре ковшовых погрузчика, четыре самосвала. Насосная машина устраняет подтопления.

Ранее мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев подчёркивал, что перед началом снегопада улицы приволжской столицы обработали противогололедными материалами.

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