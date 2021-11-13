Снег вывозят с остановок транспорта на проспекте Гагарина
Фото: Пресс-служба администрации г. Н.Новгорода
Снег вывозят с остановок общественного транспорта на проспекте Гагарина в Приокском районе Нижнего Новгорода. Работы по уборке снега с улиц ведутся круглосуточно. Об этом сообщил глава Приокского района Михаил Шатилов.
– 44 единицы техники чистят дороги и тротуары района после прошедшего снегопада. Подрядные организации задействовали 10 КДМ, 16 МТЗ, 6 погрузчиков, 2 самосвала и 10 газелей, – рассказал Шатилов. – Кроме того, на очистке пешеходных путей, входных групп и остановок работают 76 дорожных рабочих. Для очистки дворовых территорий привлечены 5 МТЗ и 120 дворников АО "Домоуправляющая компания Приокского района".
В том числе улицы продолжают подметать и посыпать противогололедными материалами.
– Все вышли на работу по графику. Ночью на контроле держали основные магистрали района, – резюмировал глава Приокского района.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:
* в группе Вконтакте
* в Одноклассниках
* в Фейсбуке
* в Инстаграм
* в твиттере
Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!