Снег вывозят с остановок транспорта на проспекте Гагарина Фото: Пресс-служба администрации г. Н.Новгорода

Снег вывозят с остановок общественного транспорта на проспекте Гагарина в Приокском районе Нижнего Новгорода. Работы по уборке снега с улиц ведутся круглосуточно. Об этом сообщил глава Приокского района Михаил Шатилов.

– 44 единицы техники чистят дороги и тротуары района после прошедшего снегопада. Подрядные организации задействовали 10 КДМ, 16 МТЗ, 6 погрузчиков, 2 самосвала и 10 газелей, – рассказал Шатилов. – Кроме того, на очистке пешеходных путей, входных групп и остановок работают 76 дорожных рабочих. Для очистки дворовых территорий привлечены 5 МТЗ и 120 дворников АО "Домоуправляющая компания Приокского района".

В том числе улицы продолжают подметать и посыпать противогололедными материалами.

– Все вышли на работу по графику. Ночью на контроле держали основные магистрали района, – резюмировал глава Приокского района.

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