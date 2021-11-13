Три тысячи дворников убирают нижегородские дворы от снега Фото: Пресс-служба администрации г. Н.Новгорода

Три тысячи дворников и более 200 единиц техники убирают дворы Нижнего Новгорода от снега. Их работу проинспектировал первый заместитель мэра Дмитрий Сивохин сегодня, 13 ноября, по поручению главы областного центра Юрия Шалабаева. Проверка прошла во всех районах Нижнего Новгорода.

Отмечено, что особое внимание уделялось придомовым территориям, общественных пространствам и тротуарам.

– Несмотря на то, что в целом по районам дорожная техника и рабочие справляются с уборкой выпавшего снега, есть территории, к которым возникли замечания, – признал Дмитрий Сивохин. – Сегодня в каждой районной администрации в рамках заседания оперативного штаба до подрядных организаций и домоуправляющих компаний замечания будут доведены. Они должны быть устранены в самые кратчайшие сроки.

Заместитель мэра также отметил, что порядка 400 единиц техники и около 900 рабочих участвуют в уборке снега ежедневно.

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