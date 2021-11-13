"Росатом" откроет свою академию в здании бывшей фабрики "Маяк"

Госкорпорация "Росатом" откроет свою академию в здании бывшей фабрики "Маяк", расположенном на Нижневолжской набережной Нижнего Новгорода. Об этом стало известно в ходе международного форума "Наука за мир и развитие", прошедшего в "Маяке" 10 ноября.

Площадку Академии "Маяк" будут использовать как новую площадку для проведения мастер-классов, лекций, семинаров, выставок, конференций и прочих мероприятий для жителей и гостей Нижнего Новгорода. Образовательно-культурный центр планирует открыть свои двери к концу 2022 года.

– Мы видим пространство Академии как свою корпоративную площадку для подготовки атомщиков будущего. Атомщики – это не только физики или математики, но и активные и образованные люди. Очень приятно, что Нижегородская область поддерживает это начинание. Эта площадка будет открыта для таких же активных нижегородцев, а также для других молодых людей со всей нашей страны, – добавил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачёв.

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