Участок улицы Белякова в Нижнем Новгороде засыпали асфальтом по просьбе жителей

Участок улицы Белякова в частном секторе Московского района Нижнего Новгорода засыпали асфальтной крошкой по просьбе местных жителей. Об этом сообщила администрация района.
Восстановление аварийных участков улицы таким образом – это временный способ, чтобы оперативно обеспечить безопасное движение.
– В этом году 300 тонн гранулята отсыпано в целях ликвидации дорожных дефектов у дома 14 по улице Шота Руставели, в торце дома 12 по улице Павла Орлова по улице Белякова и на улице Шаляпина, дом 2а. Все эти адреса внесены в план ремонта на летний период 2022 года, – рассказал глава Московского района Владимир Кропотин.
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