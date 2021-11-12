Ежегодная ярмарка «Осенний дар» пройдет в Нижнем Новгороде 19 и 20 ноября

Ежегодная специализированная ярмарка «Осенний дар» пройдет 19 и 20 ноября в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в департаменте развития предпринимательства администрации города.

Мероприятие состоится на территории «Нижегородской ярмарки». Вход будет свободный с соблюдением санитарных правил.

- Главная задача проекта - поддержка фермерских хозяйств Нижегородской области. Проведение подобных мероприятий дает возможность малым сельхозпроизводителям, чья продукция не всегда может попасть на полки магазинов, получить доступ к конечному потребителю. А покупателю - приобрести экологически чистые овощи и фрукты по себестоимости напрямую от производителя, - уточнил директор департамента развития предпринимательства администрации Нижнего Новгорода Александр Симагин.

Свою продукцию представят более 30 сельхозпроизводителей и фермеров Нижегородской области. Среди товаров будет колбасные, молочные, плодоовощные, хлебобулочные и кондитерские изделия, мед, рыба. Помимо этого, посетители смогут увидеть подарки и сувениры ручной работы.

На территории будет установлено несколько тематических фотозон, где можно будет сделать необычные фотографии.

Ярмарка «Осенний дар» будет работать на территории Нижегородской ярмарки с 19 по 20 ноября с 10.00 до 18.00.

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