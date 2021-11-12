Мокрый снег и ухудшение видимости ожидается в Нижегородской области 12 ноября

По данным Верхне-Волжского УГМС, в ближайшие 1-3 часа 12 ноября местами по Нижегородской области и в самом Нижнем Новгороде ожидается отложение мокрого снега. При этом видимость ухудшится до 500 метров и меньше. Такая погода сохранится ночью и утром 13 ноября.

- В связи с этим мы рекомендуем нижегородцам в условиях осадков ограничить использование личного автотранспорта и по возможности воздержаться от поездок по городу, - предупреждает ГУ МЧС по Нижегородской области. – Если же вы все-таки выехали, то соблюдайте достаточную дистанцию и максимально ограничьте скорость. Ни в коем случае не совершайте резких торможений.

В случае отключения электроэнергии в доме рекомендуется использовать в качестве источника света электрические фонари. При этом будьте максимально осторожными в обращении с открытым огнем.