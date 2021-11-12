Почетная вахта памяти на Посту №1 открылась у Вечного огня Славы в Нижегородском Кремле Фото: Управление по связям со СМИ администрации Нижнего Новгорода
Почетная вахта памяти на Посту №1, посвященная 77-летию Победы в Великой Отечественной войне, открылась у Вечного огня Славы в Нижегородском Кремле. Об этом сообщает департамент образования администрации города.
- В этом году честь первыми заступить на вахту памяти выпала сводному отряду школы №135 Приокского района. На торжественном построении вынесли знамя Поста, и ребята приняли клятву часового почетного караула, - сообщил директор департамента образования администрации Нижнего Новгорода Владимир Радченко.
Теперь школьники будут нести почетную вахту памяти на Посту № 1 в Нижегородском Кремле еженедельно до конца учебного года.
Директор департамента отметил, что традиция несения Почетной вахты памяти школьниками города у Вечного огня ни разу не прерывалась с момента ее открытия.
- В течение учебного года около 900 учащихся образовательных учреждений из всех районов города поочередно несут Почетную Вахту памяти. Всего за 40-летнюю историю существования Поста № 1 более 40 тысяч юношей и девушек стали постовцами, - уточнил Владимир Радченко.
Уточняется, что мероприятие проходит с соблюдением всех эпидемиологических норм с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции.
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