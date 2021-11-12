Парковку запретят улице Зайцева с 4 декабря в Нижнем Новгороде Фото: ЦОДД Нижнего Новгорода

Парковку и остановку транспортных средств запретят улице Зайцева в Нижнем Новгороде с 4 декабря. Речь идёт об участке дороги напротив домов 31 к22, 30А, 31 к1. Об этом информирует городской департамент транспорта и дорожного хозяйства. В ЦОДД Нижнего Новгорода поделились схемой изменённого движения.

- На этом участке дороги появились новые выезды на проезжую часть из близлежащего жилищного комплекса. Изменения в организации движения необходимы для обеспечения беспрепятственного проезда транспортных средств и исключения неправильного толкования зоны действия запрещающих парковку знаков, установленных на улице ранее, – добавили в ведомстве.

Автомобилистов просят быть внимательными, заранее продумывать свой маршрут, а также следовать указаниям дорожных знаков.

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