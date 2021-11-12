Глава города Иван Носков встретился с представителями студенческих отрядов Дзержинска и Нижнего Новгорода

11 ноября в администрации города Дзержинска состоялась встреча главы города Ивана Носкова с представителями молодежной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды» из Нижнего Новгорода и Дзержинска. Во время нее бойцы рассказали главе города о своей деятельности и подвели итоги уходящего года.

«В студотряды всегда объединялись самые ответственные и активные студенты. Есть много задач, которые могут решать именно молодые и активные ребята, готовые работать руками, предлагать свои идеи и воплощать их в жизнь. Спектр направлений, которым они могут себя посвятить, разнообразен и даже, я бы сказал, неограничен. Мы всегда готовы поддержать любую инициативу и, надеюсь, будем полезны студотрядам, а они - Дзержинску», - сказал глава города Дзержинска Иван Носков.

В настоящее время дзержинский штаб студенческих отрядов включает в себя три отряда: студенческий педагогический отряд «КОКОС», который сейчас базируется в городском центре «Отечество», студенческий педагогический отряд «Галактика», располагающийся в Дзержинском педагогическом колледже, и студенческий отряд проводников «Стрела», базой которого является Дзержинский политехнический институт.

«В этом году мы еще раз убедились в том, что студентам Дзержинска интересны оба направления, которые мы развиваем. Это и работа вожатым, где ребята получают свой первый трудовой опыт, и работа проводником, дающая возможность путешествовать по России и знакомиться с новыми людьми. Всего за 2021 год летом, в период, который мы называем «целиной», попробовать себя в труде смогли более 40 бойцов. Помимо этого, в уходящем году наши ребята успели принять участие в организации самых ярких молодежных событий - фестиваля настольных игр «Печенька», молодежной поэтической площадки «Послушайте!», городских соревнований «Гонка сильнейших», фестиваля «Город добрых людей» ко Дню добровольца и молодежного праздника «Zачетно» ко Дню студента», - поделилась руководитель штаба студенческих отрядов города Дзержинска Елена Толмачева.

Ребята рассказали главе Дзержинска, что перед тем, как начать работать в выбранном направлении, проходили обучение. В школе вожатского мастерства изучали логику развития лагерной смены, возрастные особенности, конфликтологию, нестандартные лагерные ситуации, игротехнику и др. Будущие же проводники готовились к экзамену в РЖД и изучали устройство и эксплуатацию пассажирских вагонов и их электрического оборудования, безопасность движения, правила пассажирских перевозок и др.

Кроме этого, на протяжении всего года студенческие отряды активно участвуют в жизни города, занимаются событийным волонтерством и организуют свои мероприятия. Самыми яркими среди них за последние два года стали городской фестиваль «Почувствуй наше движение» в 2019 и 2020 году и двухдневный слет студенческих отрядов Дзержинска «Бесконечность - не предел» на базе лагеря «Город спорта».

Во время встречи руководитель Нижегородского регионального отделения МООО «РСО» Дарья Сергеева поблагодарила главу города Дзержинска Ивана Носкова за поддержку движения студотрядов в городе, а дзержинский штаб студенческих отрядов за работу в течение года и вручила им благодарственные письма и памятные сувениры.